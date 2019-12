AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-11 10:43:26

Intel Core i9-7900X sætter ny verdensrekord

Intel Core i9-7900X rammer 6.01GHz med LN2 og sætter rekord. Rekorden blev sat af overclockeren “sofos1990” og flere skulle være på vej.,

Overclockeren “sofos1990”, har flækket en ny verdensrekord hos HWBOT via Intels top-of-the-range Core i9-7900X processor. Ved at bruge flydende nitrogen, fik han presset processoren op på imponerende 6.01 GHz, hvilket betyder et boost på 82.3% fra reference frekvensen.

Det vilde overclock smed en score af sig på 12, 189.52 point, som dagsdato, er den højeste score på en 10-core CPU. Resultatet sender Intel Core i9-7900X forbi Core i7-6950X, som sad på den tidligere rekord og 11, 018.67 point.



Testforsøget blev udført på et Gigabyte X299 SOC Champion bundkort sammen med G.Skill Trident Z DDR4 RAM clocket på 3270MHz og CL13 timings. Hertil en Corsair AX 1500i for at kunne levere nok juice til rekordforsøget.



Besøg vores samarbejdspartner MSI via banneret.



På grund af brugen af flydende nitrogen, fik sofos1990 temperaturen ned på -110 ° C

Corsair AX 1500i power supply. In terms of temperatures, no problem, as the CPU yielded a temperature of -110 ° C.



Intels12 core i9-7920X processor forventes i butikkerne fra august, mens i9-7940X, i9-7960X, og i9-7980XE lader vente på sig indtil oktober.