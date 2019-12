AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2017-09-26 21:33:13

Intel Core i9-7980XE rammer 6.1 GHz!

Med LN2 køling er der virkelig mulighed for at presse de nye og hidsige processorer til det alleryderste, og det er der selvfølgelig også nogen, der har forsøgt sig med Intel Core i9-7980XE.

Der er selvfølgelig tale om den anerkendte der8auer, som har været i gang med at lege med overclocking og flydende kvælstof for at se, hvad der egentlig kunne komme ud af den. For nyligt legede han også med AMD ThreadRipper 1950X, der ramte 5400 MHz på alle 16 kerner og scorede 4514 point i Cinebench.

Udover at anvende flydende kvælstof til LN2 køling havde der8auer også skåret en del af headspreaderen af for at kunne smøre kølepasta på selve chippen og derved sikre bedre køling. Med de samlede 6100 MHz på alle 18 kerner scorede i9-7980XE hele 5635 point i Cinebench. Ved 6100 MHz slugte CPU'en hele 70 ampere, hvilket rundt regnet giver den et strømforbrug på hele 1000 watt!!

For lige at runde sagen af valgte der8auer så også lige at sætte et NVIDIA GeForce Titan Xp i maskinen med LN2 køling og overclocke det hele til sit maks. Det gav en score på 45.705 i 3DMark 11, 35.782 in 3DMark Fire Strike, and 120.425 in 3DMark Vantage, hvilket er en ny single GPU rekord!