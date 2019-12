AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-19 14:05:01

Intel HEDT Skylake X - Kabylake X - X299 reviews coerages

Lavinen af Intel HEDT Skylake X - Kabylake X - X299 tests starter nu, og vi prøver at holde Jer så opdateret det er muligt. Her til satser vi på snart at have vores samples klar til test.

Embargoen på Intels Core-X series er slut, og medierne er klar, uden for Danmarks grænser vel og mærke. Dermed er der også åbnet op når de nye X299 bundkort og Skylake-X / Kabylake-X processor mht. bestilling i butikkerne, som preorder. Datoen for officiel lancering, og dermed hyldevare, hedder 26 august.



Intel har beklageligt neddroslet interessen for Norden, og generelt for Europa, så derfor skal I nok ikke forvente det store run hos omtalte medier. For Tweak.dk vedkommende, så køber vi selv perlerække af nye processorer, da vi ikke går ned på udstyr, og naturligvis skal være i stand til at følge med udbuddet og efterspørgelse.



Vi har Googlet lidt, og fundet de mest relevante Intels Core-X series reviews inkl. X299 bundkort.

Intel 7th Gen Skylake-X & Kabylake-X og X299 reviews: (opdateres løbende:

