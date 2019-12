AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-09 17:05:46

Intel Skylake-X og Kabylake-X ankommer før tid

Holder rygterne fra Benchlife stik, som de ofte har haft tendens til, så ankommer Intel Skylake X og Kabylake X før tid, og måske allerede fra juni.

Bench.Life,et kinesisk baseeet website, som tidligere har ramt ganske nøje, når det handler om releases fra Intels side, skriver vi kan forvente Intels nye X299 platform allerede til juni.



Dvs. længe for forventet, og dermed kan vi måske allerede få Intels Basin Falls X299 platform at se i starten af sommeren i stedet for slutningen, som forventet.



Det falder måske også naturligt sammen med kommende Skylake-X CPUer, som ville ramme slut juni eller start juli, men kommer de i samme ombæring, kan hardware entusiaster altså se frem til nerdgasm inden sommeren for alvor brager ind over landet.



Der har også være rygter ude omkring showcase af Intels Basin Falls X299 under dette års Computex, som løber af staben fra 30 maj til 3 juni.



Både Skylake-X og Kabylake-X benytter sig af same LGA2066 socket (Socket R4) og ens for begge er ligeledes de designes uden integreret grafikchip.



Kabylake-X processoren producers med op til 4 cores mens Skylake-X producers med op til 10 cores.

Om Intel presser deres Basin Falls X299 platform ud tidligere end forventet grundet formodning om AMD skyder deres HEDT platform ud i samme tidsrum, er uklart, men det ville ikke virke som et ulogisk træk fra Intels side.



AMD’s HEDT platform, er designet til at kunne håndtere op til 16 core processorer, men der er ingen officiel udmelding omkring eksistensen af X399/X390 platformen.