PUBLISHED : 2018-04-04 08:25:44

Intel annoncerer ny Core iX+ branding

Under Intels Bejing event, fik deres Optane en stor del af opmærksomheden sammen med deres nye Core iX+ branding, som fremover vil pryde deres stickers på produkterne de monteres i. Man kunne undres over, hvorfor Intel ikke nøjes med at mærke OEM maskinerne med en Intel 8th gen CPU sticky.



Det tyder på Optane fremover bliver et af Intels helt klare fokus punkter, og argumenterne ser også ganske fristende ud.



Intel skriver:



”A SSD boot drive combined with Intel Optane memory accelerated HDD drive will create a significant performance and responsiveness boost with up to 4.7x faster level load in games and up to 1.7x faster media loads for content creators”



Hertil hævder Intel, at hverdagsopgaver på computeren får et boost op til 2.2 gange med deres Optane teknologi.