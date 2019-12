AUTHOR : Dennis

Intel annoncerer officielt deres 9. generation Coffee Lake refresh.

Intels 9. generations Coffee Lake refresh byder bl.a. på Core i9 flagskibs CPU og 9. Generation Basin Fallas refresh med 18 kernet i9 9980XE flagskibs CPU.

Intels 9. generation core familie kommer først og fremmest til at overtage mainstream markedet, hvorfor den også er den første som vi vender.



I denne serie kommer vi til at opleve tre oplåste SKUer:



- Core i9-9900K

- Core i7-9700K

- Core i5-9600K



Intel brander den nye 9. generation som værende bygget til gamere, så forventningerne er allerede i top her på Tweak.



De nye CPUer bliver kompatible med eksisterende 300 serie bundkort, og selvfølgelig de nye Z390.

Her er nogle af de lækre detaljer:



- Op til 8 kerner

- Z390 kompatibel

- Solder Thermal Interface Material (slut med delids!)

- Integreret USB 3.1 gen 2 og integreret Intel Wireless-AC

- Op til 16 tråde, 5.0 GHz, 16 MB cache, og 40 PCIe lanes (16 CPU + 24 PCH)

- Kompatibel med alle Intel 300 serie chipset

- Supporterer Intel Optane hukommelse og Intel Optane SSD

- Support for Thunderbolt 3

Intel Core i9-9900K bliver Intels første 8 kernede mainstream CPU med 16 threads. Den kommer med 4,7 GHz boost på alle 8 kerner. ($488 US)

i9-9900K bliver altså både flagskibet blandt de nye CPUer og samtidig den første mainstream i9. Den kommer med intet mindre end 8 kerner og 16 tråde. Når det kommer til cache vil der være 16 MB på L3 og en integreret Intel UHD 620 grafik.

Især clockhastighederne tegner spændende. 3.6 GHz base clock direkte ud af kassen og en 5.0 GHz boost clock i single og dual-core mode. Quadcore boost er ratet til 4.8 GHz mens hexa-/octacore boost er ratet til 4.7 GHz.



Det giver i9-9900K den højeste frekvens vi har set på en octacore SKU. Intel har opnået dette med et TDP på 95W, så der må forventes nogle heftige køleløsninger til denne CPU.

Næste SKU i rækken er Core i7-9700K som bliver Intels første 8 kernede i7 til mainstream markedet. Prisen er sat til $374. (altså knap 25% mindre end i9 modparten)

Core i7-9700K kommer med 8 kerner og 8 tråde. Tidligere rygter havde ellers placeret denne som en SKU med 6 kerner og 12 tråde. Den vil komme med 12 MB L3 cache. Den kommer altså med færre tråde end i7-8700 men samtidig med flere kerner. Vi krydser fingre for lignende eller endnu bedre performance fra denne chip.

Kigger vi på clockhastigheder, så kommer den med en base clock på 3.6 GHz og booster op til 4.9 GHz i singlecore, 4.8 GHz i dual-core, 4.7 GHz i quad-core og 4.6 GHz i hexa-/octacore mode. Denne chip kommer også med en TDP på 95W. Derfor må der ligeledes forventes heftige køleløsninger til i7.

Intel Core i5-9600K bliver en chip med 6 kerner og 6 tråde, dertil højere clockfrekvenser end 8. generations i5 “K” chip. Prisen er sat til $262, altså knap $100 mindre end i7.

Denne CPU kommer altså med 6 kerner og 6 tråde med 9 MB L3 cache. Den minder derfor en hel del om i5-8600K. Den slående forskel er dog clockfrekvenserne. 3.7 GHz base clock, 4.6 GHz boost (single), 4.5 GHz (dual), 4.4 GHz (quad), 4.3 GHz (hexa). Som med de to foregående CPUer opnås dette med et TDP på 95W.

Officielle specifikationer:

Intels 9. generation Core-X familie er også annonceret med Core i9-9980XE flagskib. Der bydes op til dans med 18 kerner, SOLDER TIM og 68 PCIe platform lanes.

Intel har også annonceret deres nyeste Basin Falls refresh og Skylake-X HEDT Core-X CPUer. Basin Falls refresh bliver optimerede modeller af de CPUer som udkom sidste år og inkluderer totalt 7 nye CPU’er:

Core i9-9980XE (18 kerner)

Core i9-9960X (16 kerner)

Core i9-9940X (14 kerner)

Core i9-9920X (12 kerner)

Core i9-9900X (10 kerner)

Core i9-9820X (10 kerner)

Core i9-9800X (6 kerner)

Flagskibet, Intel Corei9-9980XE kommer med intet mindre end 18 kerner - det samme som Core i9-7980XE, men dog med højere clock frekvenser og langt bedre tunet. Det er dog heller ikke nogen hemmelighed, at der brygges på en 28 kernet version, til lancering i December 2018, alt imens at Basin Falls refresh bliver lanceret omkring oktober/november. Flagskibet i Skylake-X HEDT platformen baseret på LGA 3647 vil først komme i handel omkring slutningen af året.



Basin Falls refresh byder bl.a på:

Op til 18 kerner og 36 tråde

Op til 68 Platform PCIe Lanes (44 kerner per CPU)

Quad Channel DDR4

Solder TIM (STIM) for at sikre bedre OC

Intel Xeon W-3175W - Den første 28 kernede unlockede SKU til ultra-premium markedet. Kommer med 4.3GHz boost clock.

Den nye ultra-entusiast CPU kommer til at blive kendt som Intel Xeon W-3175X med 28 kerner, 56 tråde og en base clock på 3.1 GHz alt imens den smider en 4.3 GHz boost clock af sig, direkte ud af kassen.



Det bliver samtidig den eneste Skylake-X 28 kerne chip tilgængeligt på LGA 3647 moboer. Denne chip har scoret 7300 points i Cinebench R15, som du selv kan prøve at holde op mod lignende CPUer i øjeblikket. Den vil have en TDP på 255W, altså 5W mere end AMD’s Ryzen Threadripper 2990WX 32 kerne CPU.



