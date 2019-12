AUTHOR :

2018-04-04

Intel fremviser nye 28W low-power U-serie 8th gen processorer

Sammen med lanceringen af Intels nye 8th gen mobile Coffee Lake serie, har Intel også andet oppe i ærmet. Intel har annonceret fire nye SKUs, som bliver en del af deres U-series (ultra-low power) mobile CPU’er.

Disse bliver også et 4 core/8 thread design, som også betyder ankomst af en ny Iris Plus IGP med 128MB eDRAM, et nyt 300-series chipset sammen med Intel Optane understøttelse.

Ens for alle fire nye SKUs, er samme 28W TDP, understøttelse for dual-channel DDR4-2400 RAM, Intel Iris Plus GPU med 128MB eDRAM og føromtalte Intel Optane support. Her bliver flagskibet en Core i7-8559U, en quad-core/8 thread CPU med en 2.7GHz basefrekvens og 4.5GHz Turbo Boost 2.0 clock samt 8MB cache. Core i7-8559U udstyres med en Iris Plus 655 IGP med 128MB eDRAM og en frekvens på 300/1200MHz.



Næste skud i bøssen, bliver to Core i5 SKUs, Core i5-8269U og Core i5-8259U, Begge er quad-core/8 thread med 6MB cache.



Core i5-8269U clockes ved 2.6GHz base og 4.2GHz Turbo, mens Core i5-8259U clockes ved 2.3GHz samt 3.8GHz Turbo clocks. Begge udstyres med samme Iris Plus 655 IGP med 128MB eDRAM med 300MHz base og 1050/1100MHz Turbo clock.



Entry-level modellen bliver Core i3-8109U, som er en dual-core/4 thread SKU med 4MB cache og 3.0GHz base plus 3.6GHz Turbo clock. Core i3-8109U har samme Iris Plus Graphics 655 som de andre, og med 300MHz base og 1.05GHz Turbo clock.



De nye U-series 8th gen Coffee Lake, skal naturligvis integreres med Intels nye mobile 300-series chipset, som blandt andet tilbyder forbedret audio og I/O. Her vil vi blandt andet se integration af Intel Wireless-AC og deres nyeste USB 3.1 Gen2 (10Gbps).



Der fremkom ingen afsløringer af forventet lancering af laptops med ovenstående processorer, men mon ikke de er lige rundt om hjørnet.