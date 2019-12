AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-30 10:31:17

Intel fremviser nye Xeon-W processorer til konsumer computeren

Intel prøver at lukke hullet mellem konsumer og server segmentet med lanceringen af nye Xeon processorer til socket LGA 2066

inden ankomsten af AMD Epyc til workstations og server-området, har Intel mærket presset fra AMD på high performance chip markedet. Nu blæser Intel så til angreb med en ny Xeon-W serie, som er udvalgt til at lukke hullet mellem konsumer og server processorer. Groft oversat betyder det Skylake-SP Xeons CPU’er nu lander til LGA 2066.



Hvor vi er vant til Intels top 3 bestående af Xeon E3 i bunden, Xeon E5-1600 i midten, og Xeon E5-2600 line som toppen af kransekagen, bliver introduktionen af Xeon-W udvidet med en mid-tier Xeon E6-1600 processor mens Xeon Scalable processorer udskifter E5-2600.



Mens Skylake-SP kravler op til et LGA 3647 socket, bliver de andre på LGA 2066. Hermed skulle fundamentet for mellemrummet mellem konsumer og entreprise være mindsket med Xeon-W.

Dermed får vi andre Xeon versioner af se fra Skylake-X (Core i9) familien, og professionelle features som vPro, AMT og muligheden for udvidet hukommelses understøttelse, bliver nu en integreret del af Intel Xeon familie.

Der er dog en lille hage, som endnu ikke er officielt kommenteret på. På trods af de nu deler LGA 2066 som på X299 konsumer bundkort, så skal man ikke forvente Xeon-W passer som fod i hose. Alt tyder på man skal benytte sig af C422 kompatible bundkort for at nyde styrken fra den nye processorer.



Lanceringen af Xeon-W betyder understøttelse for op til 18 cores / 36 threads, 48 PCIe baner og 512GB DDR4 RAM.



Intel søsætter Xeon-W i otte forskellige SKUs, hvor priserne starter med en model til $294 med 8.25MB L3 cache.



Priserne på high-end modellerne er stadig ukendte, men priser omkring $2,000 til $2,500 skal forventes.



Det forlyder også de mest potente af de kommende processorer, vil have en TDP på 140W, hvor entry-level modellerne holder sig pænt på 120W.



Forventet release hedder pt. Q4.



Du kan læse mere HER

Besøg MSI via banneret