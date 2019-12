AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-14 08:45:51

Intel frigiver alle de saftige detaljer om Z390 chipsettet

Efter en periode, hvor producenten har gået omkring den varme grød omkring rygterne om et kommende Z390 chipset, har Intel nu frigivet alle relevante informationer om deres nye Z390 chipset,

Efter en periode, hvor producenten har gået omkring den varme grød omkring rygterne om et kommende Z390 chipset, har Intel nu frigivet alle relevante informationer om deres nye Z390 chipset, som i den grad gør navngivningsforvirringen total mellem AMD og Intel.



Groft sagt er forskellen mellem Z390 og Z370 chipsets onboard Wireless-AC 802.11ac og Bluetooth 5. Dermed er der altså ingen forskel på antallet af PCIe baner, eller memory support. Der er dog en forskel ændring i USB 3.1 support, da Z390 understøtter Gen2 hvor Z370 kun understøtter Gen1.

Z390 er designet med henblik på ulåst processorer (overclocking), men vi mangler stadog den komplette liste over understøttet 8-core processorer.



Intel skriver følgende:



The Intel® Z390 chipset and 8th Generation Intel® Core™ processors give you the edge you need to successfully defeat your rivals. Quickly upload and access your favorite streams and get the gaming boost you need with Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology)…



Intel har lanceret et landingside for deres Z390 serie, hvilket må indikerer noget er snart forestående, og her kunne Computex være et godt bud på omtalte.