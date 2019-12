AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-13 12:31:22

Intel har lanceret nye low-power Pentium 'Silver' og Celeron processorer

Intel har lanceret nye low-power Pentium 'Silver' og Celeron processorer, som er bygget på Gemini Lake arkitekturen.

Pentium 'Silver' og Celeron CPU’erne er henvendt til budget segmentet og 2-in-1 tablets, og kommer på markedet i fem SKUs, Pentium Silver N5000 (mobile) og J5005 (desktop), Celeron N4100 og N4000 (mobile) samt J4105 og J4005 (desktop).



Sammen med målet om at være prisbillige og have et lavere strømforbrug, bliver de nye Gemini Lake chips også udstyret med integreret 802.11 B, G og N, som betyder de er istand til håndtere gigabit Wi-Fi. Ens for alle er Intels HD grafik motor.



De første produkter med de Gemini Lake baseret chips, skulle ramme markedet i starten af 2018 via OEM’s.