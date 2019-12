AUTHOR :

2018-01-06

Intel har offentliggjort listen over Spectre og Meltdown ramte processorer

Oven på balladen om sikkerhedshullerne i blandt andet Intels processorer, har IT-giganten nu fritlagt en liste med alle de implicerede processorer fra Intels del af problemet.

Oven på balladen om sikkerhedshullerne i blandt andet Intels processorer, har IT-giganten nu fritlagt en liste med alle de implicerede processorer fra Intels del af problemet. Hertil har Epic Games delt en benchmarks graf der viser påvirkningen mht. performance, som Spectre og Meltdown har sat sit aftryk på.



På nuværende tidspunkt knokler såvel Intel, udbydere af operativsystemer, Cloud services, ARM, AMD m.v. på at få løst problematikken som Spectre og Meltdown har skabt. Alle implicerede melder om snarlige løsninger, og allerede fra kommende ude, skulle Intel være klar med en opdatering, som sikrer 90 procent af deres ramte CPU’er.



Som det ses på nedenstående graf, blev en af game serverne ramt ganske markant, og gik fra 25 procent til knap 60 procent. Altså en voldsom stigning, og uden tvivl nogen der vil sætte sig aftryk i mange scenarier kloden rundt på især mindre hardware potente gaming servere.



Den fulde effekt af denne såkaldte Spectre og Meltdown skandale tager nok noget tid at danne sig det fulde overblik over, og om Intel, ARM, AMD, Apple m.v. får optimeret sikkerhedsopdateringerne, så de ikke danner grobund for nedgang i performance, må kun tiden afsløre.



Flere gaming medier melder løbende om performance lag på spilservere der hoster Fortnite og PlayerUnknown’s Battlegrounds.



Vi ser frem til kommende uge, hvor der kommer et mere klart overblik over situation.

Her er alle ramte Intel processorer liste:

Intel® Core™ i3 processor (45nm and 32nm)

Intel® Core™ i5 processor (45nm and 32nm)

Intel® Core™ i7 processor (45nm and 32nm)

Intel® Core™ M processor family (45nm and 32nm)

2nd generation Intel® Core™ processors

3rd generation Intel® Core™ processors

4th generation Intel® Core™ processors

5th generation Intel® Core™ processors

6th generation Intel® Core™ processors

7th generation Intel® Core™ processors

8th generation Intel® Core™ processors

Intel® Core™ X-series Processor Family for Intel® X99 platforms

Intel® Core™ X-series Processor Family for Intel® X299 platforms

Intel® Xeon® processor 3400 series

Intel® Xeon® processor 3600 series

Intel® Xeon® processor 5500 series

Intel® Xeon® processor 5600 series

Intel® Xeon® processor 6500 series

Intel® Xeon® processor 7500 series

Intel® Xeon® Processor E3 Family

Intel® Xeon® Processor E3 v2 Family

Intel® Xeon® Processor E3 v3 Family

Intel® Xeon® Processor E3 v4 Family

Intel® Xeon® Processor E3 v5 Family

Intel® Xeon® Processor E3 v6 Family

Intel® Xeon® Processor E5 Family

Intel® Xeon® Processor E5 v2 Family

Intel® Xeon® Processor E5 v3 Family

Intel® Xeon® Processor E5 v4 Family

Intel® Xeon® Processor E7 Family

Intel® Xeon® Processor E7 v2 Family

Intel® Xeon® Processor E7 v3 Family

Intel® Xeon® Processor E7 v4 Family

Intel® Xeon® Processor Scalable Family

Intel® Xeon Phi™ Processor 3200, 5200, 7200 Series

Intel® Atom™ Processor C Series

Intel® Atom™ Processor E Series

Intel® Atom™ Processor A Series

Intel® Atom™ Processor x3 Series

Intel® Atom™ Processor Z Series

Intel® Celeron® Processor J Series

Intel® Celeron® Processor N Series

Intel® Pentium® Processor J Series

Intel® Pentium® Processor N Series