Intel på vej med Core i9-9900XE Basin Falls Refresh processorer

Redaktionen hos Wccftech fortæller Intel socket LGA2066 snart vil understøtte andet end 7th Gen HEDT series.

Wccftech omtaler Intel planlægger at hoppe over 8th Gen Core HEDT series og farer direkte i flæsket på 9th Gen Core. Holder dette stik, får vi altså endnu en refreshed Skylake-X silicon at se frem for et helt nyt setup fra Intels produktionsrækker.

Her skulle flagskibet blive 9980XE med 18-cores og 36-threads. Frekvenserne og andet nyttigt, er stadig holdt tæt ind til kroppen, men vi må forvente højere frekvenser end vi ser på7980XE.

Serien skulle bestå af:

Core i9-9980XE (18 Core)

Core i9-9960X (16 Core)

Core i9-9940X (14 Core)

Core i9-9920X (12 Core)

Core i9-9900X (10 Core)

Core i9-9820X (8 Core)

Core i7-9800X (6 Core)

Vi ser altså stadig en levetid på 6-core CPU’er på HEDT platformen, når vi tager produktet ud fra AMD, som presser core count op.

Vi venter spændt på et officielt udspil.

