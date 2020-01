AUTHOR :

Intel sender Skylake-X HEDT på pension

Intel har besluttet sig for at tynde ud i HEDT besætningen. 9. gen Skylake-X Refresh er stadig relevant for markedet, og med en ny X serie på vej senere i år, er skriften på væggen tydelig, når samtalen falder på den toårige 7. gen Skylake-X.

Historisk set har Intel kun interesse i at holde sine X-serie HEDT chips i produktion et par år ad gangen. Det er ikke overraskende, at et nylig lækket produktændringsmeddelelses (PCN) dokument signalerer slutningen for den originale Skylake-X. Udfasningen kommer, som Intel klargøre deres nye Cascade Lake-X dele baseret på Glacier Falls platformen, som forventes at debutere senere i år.



Skylake-X blev lanceret i 2017 og er Intels første HEDT linje baseret på Skylake arkitekturen, der skaleres fra 6 helt op til 18 kerner. Skylake-X fungerede også som efterfølger til Intels Broadwell-E-serie og repræsenterede en bedre value takket være konkurrence fra AMD.



Den 9. gen Skylake-X Refresh (Basin Falls) erstatter den originale Skylake-X med tilsvarende højere clockhastigheder.



Under Computex 2019, blev kun fragmenter frigivet om Cascade Lake-X, selv om diverse leaks allerede har omtalt, at den nye familie vil komme med op til 28 kerner senere i år. I mellemtiden vil de originale 7th gen Skylake-X-chips ende sine dage, og hvor Intel frem til december, vil tage imod ordre, og frem til 5. juni 2020 sende produkterne ud til kunder.



Skylake-X: May you rest in peace.

