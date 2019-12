AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-05-10 07:21:15

Intel serie 400 og 495 chipsets opdaget i drivers

Intel har netop udgivet chipset drivers, der viser at nye chipsets er på vej. Her er der tale om 400-serie chipsets for de kommende Comet Lake processorer. Desuden er der også et 495 chipset der er undervejs, hvilket er tilegnet Ice Lake (laptop) processorer.

De nye chipsets og referencer til kommende processorer blev opdaget i chipset drivers fra Intel og tilhørende readme filer af Dutch Tweakers, og fremvist af en bruger på Twitter.

Comet Lake er efterfølgeren til Coffee Lake, og Intels plan er at lancere denne nye generation i 4. kvartal i år. Comet Lake vil byde på op til 10 kerner i mainstream segmentet, hvor Coffee Lake kun kan prale med op til 8 kerner.

Med hoppet op til 10 kerner, er det højest sandsynligt at Intel vil kræve en ny socket, grundet mulig ”elektrisk inkompatibilitet” og forøget strømtilførsel.

Intel har generelt været ”gode” til at skifte socket ofte, hvor AMD har været bedre til at holde fast i en socket over flere år.



Derfor vil det nok ikke komme bag på nogen, at vi måske nu igen, skal skifte socket, når vi ser Intel’s Comet Lake processorer engang i 4. kvartal.

Billede og kilder: Guru3d, Techpowerup, Twitter