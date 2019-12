AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-07 10:23:42

Intels Core i9-7920X delidded af Der8auer

Den populære Overclocker, Der8auer, har nu haft åbnet Intels nye Core i9-7920X, og dermed løfter han sløret for herlighederne under overfladen.

Vi har flere gange omtalte den famøse Der8auer, og nu er der mere spændende nyt fra hans platform. Denne gang har overclockeren fået snitterne i en af Intels kommende 12-core Core i9-7920X Skylake-X processor, og udsat den for delid med hans egen Delid-Die-Mate-X delidding tool. Dermed blotlægger hans herlighederne under IHS på Intels nye 12-core Core i9-7920X Skylake-X processor.



Holder informationerne stik fra Der8auer, som anbefaler han direkte til man kaster sig i gang med Delid af processoren for at sænke temperaturen, og viser tilmed hvor enkelt det gøre ved brug af hans Delid-Die-Mate-X delidding tool. Det påpeger også Intel ikke har taget den høje temperatur seriøs, ved at benytte sig af TIM fremfor at lodde IHS til processorens die, som ifølge mange kilder, hæver temperaturen og nedsætter evnen til at overclocke ret markant.

Besøg MSI på Facebook

Det skal måske også nævnes, at denne proces med at foretage en Delid af processoren, ikke er henvendt til mainstream brugeren, men i højere grad entusiasten og overclockeren. Sidstnævnte ville uden tvivl foretrække TIM frem for lodning af IHS på CPU’ens die.

Læs flere nyheder om processorer HER



Billedet viser en delidded Core i9-7920X med en større die sammenlignet med 10-core Core i9-7900X.



En video af processen skulle være på trapperne, hvor han viser operationen. Det nye X299 Delid-Die-Mate-X tool, kan handles hos Overclockers UK til en pris på £74.99.