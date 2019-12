AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-30 20:32:56

Intels Første 10nm Processorer Kommer i 2017

Selvom det forlyder der er tale om mindre portioner, så skulle Intels første processorer baseret på 10nm, være på vej allerede i indeværende år.

Længe undervejs, men på vej til at blive en realitet, Intel snart klar med deres første chips bygget på en 10nm process, som oprindeligt skulle være lanceret allerede i 2016, som dog blev udsat grundet flere forskellige problemer undervejs.



Informationerne kommer mens vi nærmer os årets udgang med hastige skridt, og ifølge Intels CEO, Brian Krzanich, så er IT-giganten ” on track to ship our first low-volume 10-nanometer part by the end of the year”.



Udtalelsen kom under Intels seneste “earnings call”, hvor Krzanich forklarede Intel forventer at sætte produktionen i vejret i starten af 2018 med det han omtaler som “high volume and system availability in the second half of 2018”.



Alt peger altså i retning af vi allerede i Q4 2017 ser de første forsendelser af deres 10nm chips, og dermed første skud i “Cannon Lake kanonen”, som Krzanich forventer kommer i en meget begrænset udvalg. Først i Q2 og Q3 2018, forventer Krzanich produktionskæden kan følge med.



Under selvsamme earnings call omtalte Krzanich også, at deres nye 10nm processorer, bliver markedsført under deres nuværende 8th-gen Intel Core processor familie, hvor vi pt. kender 14nm Kaby Lake Refresh til bærbare og Coffee Lake processors til desktops.



Vi holder et vågent øje med udviklingen.