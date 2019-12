AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-03 09:17:32

Intels første processor med AMD grafik listet officielt hos producenten

Det er noget tid siden vi blev gjort opmærksom på et nyt samarbejde mellem Intel og AMD var på programmet. Et samarbejde, som skulle bunde udi Intels processorer integreret med grafik chips fra AMD. Nu er de første officielle produkter ramt Intels website, og i første omgang vil Intel Core i7-8809G toppe menukortet.



Et nærmere kig afslører Core i7-8809G er en quad-core CPU med en max. TDP på 100W (CPU+GPU), og Core i7-8809G befinder sig på listen over “Unlocked Processors” hos Intel. Vi ved dog ikke på nuværende tidspunkt, om det er meningen der skal være listet som en potentiel overclocker CPU, eller om den skal figurerer under desktop processorer.



Det er også stadig uklart, om 8809G bliver toppen af poppen, da vi kun er bekendt med 8705G og 8706G samt 8809G. 8705G og 8706G listes som værende en del af Core i7 series, og disse svinger i forskellige frekvenser samt antallet af aktive Vega Compute Units.



Intel(R) Core(TM) i7-8809G CPU

Intel(R) Core(TM) i7-8705G CPU

Intel(R) Core(TM) i7-8706G CPU