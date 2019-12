AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-03-22 12:55:35

K|ngp|n smider EVGA GTX 1080 Ti forbi 3GHz

Vince K|ngp|n Lucido sender med hjælp fra LN2, det nye EVGA 1080 Ti forbi 3GHz, og alt tyder på der er mere at hente på GPUen

Med forventninger om mere, har Vince K|ngp|n Lucido, sendt det helt nye flagskib, EVGA GTX 1080 Ti forbi 3.0 GHz.

Den velkendte overclocker, har altså vendt et fabriksoverclock på 2,5GHz til nye højder.

Det skal dog pt. tages med et gran salt, da eneste bevis kun er en screenshot postet på Facebook af Vince og EVGA. Billedet viser dog tydeligt det nye EVGA GTX 1080 Ti FE skyder forbi 3,024MHz på en memory clock på 6,003MHz.

Det skal naturligvis også påpeges operationen skete med brug af LN2, som bestemt ikke er noget alle har stående på hylden i kontoret, men det er stadig et ganske imponerende resultat, at det er muligt at presse endnu mere saft ud af en GPU, der i forvejen er overclocket fra fabrikkens side.

Vi holder naturligvis øje med yderlige informationer, når der kommer flere billeder på.