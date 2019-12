AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-15 18:08:54

LEAK: AMD 12 Core Zen 2 Ryzen 3000 benchmarks sluppet ud

Endnu et leak er sluppet fri omkring AMD’s kommende 12 Core Zen 2 Ryzen 3000 Series CPU ES, og denne gang er det benchmarsk, som viser højere IPC vs Threadripper 2920X.

Vi er mindre end to uger væk fra den officielle debut af AMDs Zen 2 7nm baserede Ryzen 3000 serie, og i dag støder altså endnu et leak ud til masserne.



Som vi tidligere har omtalt, vil den nye 3000 serie fra AMD omfatte en stor portion af nye multi-core processorer med op til 16 kerner på konsumer versionen af deres AM4 platform.

Nyeste vedrører en tidlig ES sample (engineering sample) fra virksomhedens kommende 12 kernet variant, og som sandsynligvis vil være producentens nye allround topsælgende high performance chip. Dette skyldes en kombination af højere clock hastigheder, højere core count samt en efter signende mere overkommelig pris, end 16 core flagskibet.



Et spadestik dybere i seneste AMD Ryzen 3000 rygtet omhandler en engineering sample, og selvsamme, som først spottet får nogle måneder siden. Selv om vi denne gang ser den kombeneret med et nyt bundkort, kodennavn AMD Qogir-MTS, ser vi endnu en gang en lavere clock end forventet på en ES CPU med 3,4 GHz base og 3,7 GHz turbo.



De endelige processorer forventes at få signifikant højere clock hastigheder end det.



CPU'en er parret med meget beskeden 1600 MHz DDR4 RAM og en 500 GB harddisk. Selvom det ikke er den interessante del af historien. Hvad mere interessant er, er hvordan denne chip sammenlignes med AMDs eksisterende 12-core Ryzen Threadripper 2920X, og faktisk kravler forbi til trods for lavere clock frekvens og signifikant lavere hukommelsesbåndbredde.



Dette tyder tydeligtvis på, at Zen 2 bringer mærkbare IPC forbedringer til bordet, så de nye chips kan levere bedre performance pr. clock end deres forgængere. Dette kombineret med 7nms evne til at levere endnu højere clock frekvens end den nuværende 14nm fabrikationsteknologi betyder, at vi kan forvente, at Ryzen 3000 serien leverer fine single threaded og multi-threaded performance forbedringer.



Det peger altså i den rigtige retning for AMDs new comers, som er bogstaveligt talt er rundt om hjørnet.



Det må gerne blive 27 maj NU!

Kilde & Billeder

Hothardware