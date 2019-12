AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-23 08:46:14

LEAK: AMD Ryzen 3000 serie desktop APUs er på vej

Et billede af næste generations Ryzen 3000 desktop APU's er blevet lækket på forummet “Chiphell”, der fremviser den kommende Ryzen 3200G APU.

Et billede af næste generations Ryzen 3000 desktop APU's er blevet lækket på forummet “Chiphell”, der fremviser den kommende Ryzen 3200G APU.

AMD's Ryzen 3000 serie APU’s vil blive baseret på AMD's 12nm Zen+ design, med kodenavnet 'Picasso’. De kommende APU's vil altså ikke blive produceret under AMD's kommende 7nm proces, men må derimod nøjes med sidste års arkitektur.

Ryzen 3200G ser altså ud til at være en mindre opgradering over sidste års 2200G, hvor vi primært kommer til at se bedre strømeffektivitet og højere clocks.



Chippen er rygtedes til at komme med 4 kerner og og 4 tråde ligesom sidste års model. Core clock ligger dog nu på 3.6 GHz og boost clock er på 3.9 GHz. Ryzen 3200G er udstyret med samme antal stream processors som sidste år, GPU'en er dog clocked ved 1250 MHz, hvilket er højere end sidste års 1100 MHz.



Det ser også ud til at vi også kan forvente at se en lidt stærkere Ryzen 3400G blive præsenteret, præcis ligesom sidste års 2400G.



Der er endnu ingen eksakt lancerings-dato for de kommende Ryzen 3000 APU's til desktop, men mon ikke vi ser dem inden længde, nu hvor de allerede er annonceret til laptops.



Kilde og billeder: AMD, Wccftech, Chiphell