PUBLISHED : 2018-04-20 15:38:36

LN2 sender AMD Ryzen 7 2700X forbi 6GHz

Med lanceringen af AMD’s anden generation Ryzen, står de hardcore overclockere på spring for at presse med deres nye legetøj. Allerede kort efter lancering, er det lykkedes Der8auer og Neo med hjælp med flydende nitrogen og skills, at presse Ryzen 2nd Generation 2700X fordi imponerede 6GHz.

Allerede kort efter lancering, er det lykkedes Der8auer og Neo med hjælp med flydende nitrogen og skills, at presse Ryzen 2nd Generation 2700X fordi imponerede 6GHz.



Tidligere sendte de AMD Ryzen 7 2700X på 5.884GHz, og den rekord har de så smadret efter få dage.



Ryzen 7 2700X kommer med en standardfrekvens på 3.7GHz, og via LN2, har de nu formået at sende den på 6.0GHz på alle otte cores ved 1.85v.



Du skal dog ikke gøre dig de store forhåbninger om noget i samme kaliber, da du skal i gang med flydende nitrogen krydret med expert viden indenfor OC for at nå i mål med verdensrekorder. Det er dog uden tvivl muligt at rampe sin Ryzen 2 2700X op i frekvens via overclocking.

