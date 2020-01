AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-09 11:33:59

MSI CEO hentyder til AMD X570 bundkort bliver dyre

Med Zen 2 har AMD’s mål være at fokusere på at optimere teknologier, så vidt de kan, hvilket nyeste PCIe 4.0, 40 baner pr. bundkort og op til 12 core CPU'er, er et tydeligt tegn på.

Ifølge MSI CEO Charles Chiang, vil prisen på X570 bundkort afspejles i prisen på tilsvarende X470 bundkort.



“You can really expect this motherboard pricing will have a lot of gap between the X470s and 570s," fortæller Chiang i et interview til Toms Hardware. Rent faktisk omtaler Chiang priserne at kunne sammenlignes med Intels high-end Z390 bundkort.



“If an X570 is compared to our Z390 if the specs are equal and everything, I don't think we are going to price AMD lower. I don't think that's realistic because the cost of the motherboard will be higher, and maybe the pricing of the chipset is higher.” fortsætter Chiang.



I øjeblikket er markedsprisen på et X470 bundkort $ 180.74, mens Z390 står estimeret til $ 191,99.



PCIe 4.0 er i sin første integrering ret omkostningsfuld at producere. Det kræver ikke kun hurtigere connectors og mere hardware til at styre hastighedsforøgelsen til 64 GB / s pr. 16 lane, men strømmen trækker også mere end tredobbelt. Og når man taler om strøm, forklarer Chiang, at næsten alle X570 kort vil kræve aktiv VRM-afkøling, dels fordi den 12-core CPU vil trække mere strøm, men også fordi AMD ønsker, at X570 skal have top notch features, der markedsføres mod entusiaster.



"Lots of people ask me, what do you think about today's AMD? I say today's AMD is completely different company compared to two, three, five years ago," Chiang said. "They have nice technology and they are there to put the higher spec with the reasonable pricing. But right now, they say, ‘Hey Charles, let's push to marketing to the higher [end]. So, let's sell higher-pricing motherboards, higher-spec motherboards, and let's see what will happen in the market.”fortæller Chiang.



AMD overvejer derfor at opkræve betydeligt mere for X570 chipsettet over tidligere modeller, selv om prissætningen ikke er officielt annonceret til offentligheden. Indtil nu er Ryzen chipsættet produceret af ASMedia, men AMD producerer selv det nye X570.



Det ser ud til, at AMD går efter Intel i high-end-segmentet, men de burde på papiret være mere opmærksomme på mid-tier markedet ikke mistes grundet høje priser på X570, da mid-tier er et stort fokusområde for AMD mod Intel siden lanceringen af Ryzen. Mens X470 boards fortsat vil blive produceret som en budgetmulighed, vil X570 være den eneste platform med support til PCIe 4.0.

Kilde & Billeder:

Toms Hardware