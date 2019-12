AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-20 11:27:16

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti smadrer alle 3DMark benchmark rekorder med 2.4 GHz GPU og 17 Gbps RAM OC på LN2

Knap er blækket tørt på NDA kontrakten til NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, før EVGA’s in-house overclocker, KINGPI, har sat nye rekorder med hjælp fra LN2 køling.

Knap er blækket tørt på NDA kontrakten til NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, før EVGA’s in-house overclocker, KINGPIN, har sat nye rekorder med hjælp fra LN2 køling.

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti reviews sprøjter ud over rampen, og til trods for delte meninger blandt medier og brugerne, så har 2080 Ti reference grafikkortet alligevel formået at tiltrække opmærksomhed blandt nørderne.

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, producentens nye flagskib, er bygget med en Turing GPU, og fra 27 september 2018, bliver entusiast grafikkortet fra NVIDIA smidt på hylderne hos forhandlerne.

Læs vores test af MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio HER

I mellemtiden har KINGPIN sendt resultater ud over disken, som dermed også sætter nye rekorder og standarder for, hvad man kunne forvente af reference grafikkort.

I værktøjskassen benytter KINGPIN sig af EVGA Precision X1, og her peakede GeForce RTX 2080 TI på imponerende 2415 MHz på GPU, og op til 8633 MHz (17226 MHz effektiv) på kortets 11 GB GDDR6 hukommelse.

Grafikortet blev volt modded af KINGPIN selv, og her lykkede det overclockeren af bryde de begrænsninger green team selv har udstyret GeForce RTX 2080 Ti med fra fabrikken.

Dette kombineret med LN2 køling, sendte altså GeForce RTX 2080 Ti foran alt andet i Timespy Extreme, Timespy, Firestrike, Firestrike Extreme, Firestrike Ultra m.v.

Til rekordforsøget inddragede KINGPIN en LN2 overclocket Core i9-7980XE og EVGA X299 Dark bundkort, og her var CPU’en clocket ved 5.5 GHz på alle 18 cores. Her til kommer 32 GB G.Skill Trident Z DDR4 RAM clocket på 3800 MHz i Quad-channel mode.

I Timespy Extreme, resulterede det i 9275 point og 8822 grafik point. I standard Timespy preset, sendte KINGPIN scoren på imponerende 18892 point og 18631 i grafik score.

I Timespy Extreme, resulterede det i 9275 point og 8822 grafik point. I standard Timespy preset, sendte KINGPIN scoren på imponerende 18892 point og 18631 i grafik score.

Firestrike Ultra, præsterede hans loop en score på 11283 point og 10909 i grafik. I Firestrike Extreme, sendte systemet en score af sig på 21637 points og 21906 i grafik, mens vi i standard Firestrike så et resultat på 38846 point for det samlede setup og 44478 point på grafikortet.

Dermed viser GeForce RTX 2080 Ti potentiale og et veludført PCB design på Founders Edition varianterne. Derfor bliver det spændende at resultaterne på custom PCB modellerne, som har grundlang for bedre resultater end dem vi er vidne til her.

Find hans flotte resultater HER

Image credit: KINGPIN