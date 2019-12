AUTHOR : Lars

NVIDIA TITAN Xp overclocking performance benchmarks

Med et massivt prisskilt på 1200 USD, er NVIDIA TITAN Xp ikke henvendt til masserne, men nok mere til entusiasterne, eller dem der bare må eje fordi de kan. Nu begynder der langsomt at dukke benchmarks op, og herunder også overclocking benchmarks af TITAN Xp.

Til dem af jer der misset lanceringen af NVIDIA’s nye high-end grafikkortet i form af NVIDIA TITAN Xp, så er der begyndt at poppe overclocking resultater op på nettet. Senest i rækken kommer fra et kinesisk forum, Baidu, hvor en bruger har oploadet hans TITAN Xp resultater og der i blandt overclocking resultater. .Det vil sige vi dermed ser resultater fra før og efter overclocking af TITAN Xp grafikkortet.

Det giver ligeledes et indblik i, om TITAN Xp er de 1200 USD værd, som NVIDIA har prissat TITAN Xp grafikkortet til, eller om man kan "nøjes" med deres 1080Ti.

TITAN X er også illustreret, da de mest af alt ligner hinanden på overfladen. Forskellen skal hovedsageligt findes på I/O grundet Xp mangler en DVI port.

En TITAN Xp frekvens placeret typisk på eller under 1900MHz.

Med Furmark TITAN Xp downlocks til 1405MHz for at undgå overophedning (temp 86C).

Her begyndes TITAN Xp Overclockingen:

Et ~10% boost in performance ved at hæve frekvens





Alt tyder altså på yderst potent grafikkort, der efterlader AMD i støvet pt. Vi kigger i retning af Vega release, som uden tvivl vil lade vente på sig noget tid endnu.