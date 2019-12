AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-02-04 14:06:34

Nu sætter Cryptominers jagten ind på high-end processorer

Efter at have mere eller mindre tørlagt hardware markedet for grafikkort, ser det nu ud til coinminers har udset sig et nyt offer, Threadripper 1950X og 1920X.

Efter at have mere eller mindre tørlagt hardware markedet for grafikkort, ser det nu ud til coinminers har udset sig et nyt offer, Threadripper 1950X og 1920X.

Efter de informationer vi har kunnet finde, har både Threadripper 1950X og 1920X mulighed for at drive 16 aktive mining threads, selvom selve efter alt at dømme vil kræve sin egen thread. Kigger vi i retning af Intels HEDT chips, så stiller disse ikke samme krav om 2MB L3 cache pr. thread. Core i9 7900X har 13.75MB L3, og dermed lige under 7 threads, som dermed kommer til kort mod Threadripper 1950X. på disse parametre.

Cryptocurrency mining sætter massivt krav til GPU økonomien, når der er tale om GPU cryptocurrency mining, men Cryptocurrency mining, hvor det er CPU’en der skal trække læsset, kan rent faktisk vise sig at være langt mere rentabelt og indbringende. Ifølge AMD, kan man efter alt at dømme tjene udgiften ind til Threadripper 1950X og 1920X på under et år. Dog skal man have for øje, at der også kommer udgifter til resten af systemet, som du er nød til at regne ind i kostprisen.

Om vi snart ser hardware markedet drænet for top tier processorer er dog uvist, men der er ingen tvivl om Cryptocurrency mining har sat deres tydelig præg på GPU markedet.

Læs resten af historien HER

Husk du kan vinde et MSI GTX 1070 Ti Gaming grafikkort på vores YouTube kanal. Den finder du HER, Danmarks eneste tech kanal på YouTube.