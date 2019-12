AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-28 20:05:08

Nye 2018 Intel processorer, vil være udstyret med et hardware fix mod Spectre og Meltdown

Intels møde at dæmme op for problemmatikken med Spectre og Meltsown, skal løses gennem software patches, som alt tyder på bringer andet til overfladen på den negative konto i form af performancetab og stabilitetsproblemer.

Denne situation, har uden tvivl sat Intel i en mindre delikat position over for kunderne, men ifølge Intel CEO, Brian Krzanich, er problemet helt elimineret med ankomst af deres 2018 processorer, hvor et hardware fix er bygget ind, som lukket for de famøse sikkerhedshuller Spectre og Meltdown stod for.



Det står dog stadig ikke klart, hvornår deres nye CPU’er lanceres, og om deres nuværende Kaby Lake, Coffee Lake eller Skylake sendes ud fra produktionsrækkerne med et hardware fix, eller det kun vil omhandle Cannon Lake og nyere.



Det fremgår heller ingen steder, hvordan dette hardware fix skulle ændre noget, eller hvad det helt konkret omhandler – det samme med nuværende performancetab er elimineret 100 procent.

Det er derfor med spænding vi venter på et officielt udspil fra IT-giganten.