Nye Intel Core i9 9900K vs AMD Ryzen 7 2700X spil benchmarks frigivet. Så stor er forskellen nu

Nu er der dukket en ny artikel om omkring misæren om Intel Core i9 9900K vs AMD Ryzen 7 2700X. Denne gang Principled Technologies endnu aktøren bag, og vi ser denne gang en konstellation af Core i9 9900K vs AMD Ryzen 7 2700X testet i 19 spil.

Problematikken omhandler Principled Technologies testede Core i9 9900K vs AMD Ryzen 7 2700X med Game Mode aktiveret på AMD’s CPU, hvilket resulterede i halvering af tilgængelige CPU cores, som bundede udi ”falske resultater”, og øgende afstanden mellem AMD Ryzen 7 2700X og i9 9900K ganske betragteligt til Intels favør.



Grundet en stor shitstorm fra tech medier, besluttede Principled Technologies sig for at afvikle testen en gang mere, og denne gang med Game Mode deaktiveret.



Principled Technologies satte 19 spil i stævne som inkluderer: Total War: WARHAMMER II, Counter-Strike: Global Offensive, Gears of War 4, War Thunder, Ashes of the Singularity, Forza Motorsport 7, Assassin’s Creed: Origins, Far Cry 5, World of Warcraft: Battle for Azeroth, Sid Meier’s Civilization VI, Fortnite, World of Tanks, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Rise of the Tomb Raider, Middle-earth: Shadow of War, Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands, Grand Theft Auto V and Final Fantasy XV.



Resultatet ændres dog ikke på det faktum Intel Core i9 9900K er den hurtigste CPU til computerspil, men hullet mellem kombattanterne er markant reduceret, og afstanden vil nok skrumpe en tand mere, desto flere test markedet fyldes med. Tweak.dk har selv anskaffet begge modeller, og har i sinde at sende dem gennem vores vridemaskine.



Gennemgangen fra Principled Technologies viser en ydelsesforskel i favør til Core i9 9900K på 10-22% mod Ryzen 7 2700X i de fleste inddragede spil.



Den tidligere massive forskel Principled Technologies spottede i Ashes of the Singularity, Gears of War 4, Forza Horizon 4 og Assassin’s Creed Origins, er reduceret til noget mere realistisk. I andre titler som Counter-Strike: GO, World of Warcraft and World of Tanks er resultatet uændret, og her formodes det skaleringen i spillet, spiller en smule ind mht. multiple CPU cores.



Nedenstående billeder er taget fra den seneste test i Game Mode med Creator Mode for AMD’s CPU.

Læs mere HER og find resten af graferne.

