AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-03-09 11:10:33

Nyt AMD CPU roadmap med kodenavne lækket

Forleden skrev vi om Nyt leak viser benchmarks fra AMD Ryzen 7 2000, op til 4.35 GHz og Priser og performance på AMD Ryzen 2000 serien er lækket, og nu er der løbet mere vand i bækken omkring AMD’s kommende Ryzen lanceringer.

Forleden skrev vi om Nyt leak viser benchmarks fra AMD Ryzen 7 2000, op til 4.35 GHz og Priser og performance på AMD Ryzen 2000 serien er lækket, og nu er der løbet mere vand i bækken omkring AMD’s kommende Ryzen lanceringer.



Denne gang er blikket blandt andet vendt mod AMD's high-end desktop (HEDT) Threadripper lineup, som får deres anden generation refresh, som peger i retning af bliver baseret på AMD's 12nm Zen+ arkitektur, og forventes i handlen i 2018.



I 2019 forventes AMD at release en Castle Peak Threadripper CPU, som er baseret på 7nm Zen 2 arkitektur. Det forlyder også AMD har planer om at holde Threadripper i live fremover med kommende next-gen high-end desktop (NG HEDT) CPU i 2020, som bliver produceret på en "optimeret" Zen 2+ arkitektur fremfor 7nm+ Zen 3, som dog også skulle være i tankerne hos AMD.



Hopper vi et skridt ned fra high-end desktop processorerne, finder vi nye 12nm Zen+ baseret Pinnacle Ridge CPU, som skulle ramme markedet i april selvom lækkede slider skriver 2H 2018. Disse bliver efter alt at dømme produceret på 7nm Zen 2 arkitektur. I 2020, skulle vi få præsenteret Vermeer, next-gen Ryzen CPU, som kommer med en optimeret Zen 2+ arkitektur.



Endnu et skridt nede af performance listen finder vi deres APU’er, som for nyligt blev frigivet som Raven Ridge. Disse skulle få en refresh i via en codenamed Picasso APU, mens Renoir lander i 2020.



Her er der stadig ingen informationer mht. CPU arkitektur, men man kunne gætte i retning af Zen 2 og Zen 2+.



Hvad også kommer som en god nyhed er, at det tyder på AMD bibeholder deres AM4 og TR4 til deres next-generation CPU’er og APU’er.



De lækkede informationer afslører også detaljer om AMD’s "inflection and optimization" model, som basalt set er det samme, som vi kender fra Intels tick-tock model.