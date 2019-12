AUTHOR : Lars

OVERCLOCKING: DDR4 RAM når 4079 MHz via en AMD Ryzen platform

Rekorder er til for at blive flækket, og tiltrods for verdensrekorden ikke blev jordet, så er resultatet stadig imponrende, når man tager i betragtning, at AMD4 og Ryzen er relativ ny på markedet.

G.Skill står igen bag en imponerende rekord, på en AM4 platform inkluderet et G.Skills Trident Z E-die 8GB (F4-3600C17-4GTZ) modul.



Resultatet kommer via en australsk overclocker, som har presset deres DDR4 RAM forbi 4,000 MHz på en platform bestående af et Gigabyte X370 bundkort, en Ryzen 5 1400 CPU and føromtalte G.Skill 8GB Trident Z DDR4 RAM.

Ifølge opslaget på HWBOT.org, har overclockeren, Newlife, presset G.Skill Trident Z E-die 8GB modulet på imponerende 2, 039.6MHz, som dermed er DDR4-4079. Bundkortet fra GIGABYTE var et Aorus AX370-Gaming K7 bundkort med et F4 BIOS og Ryzen 5 1400 processoren clocket ned på 800 MHz. Dette resulterede altså i 2, 039.6MHz og timings på 18-20-20-58-93-1.



Dog er det ikke helt en verdensrekord, som pt. holdes af Toppc med 2750 MHz (DDR4-5500) via et MSI X299 LGA2066 og en Intel Core i7-7740K CPU. Men AM4 og AMD Ryzen viser bestemt potentiale.