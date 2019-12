AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-05 11:00:23

Opdateret Intel roadmap afslører Gemini Lake i december og Cascade Lake-X i 2018

Intels såkaldte next-gen, low-power Celeron og Pentium processorer er på trapperne, og informationer om Intels første “Gemini Lake” processorer skulle være pakket og på vej på gaden. Informationerne stammer fra FanlessTech.

Samme Intel roadmap viser også nye mid-range og high-end desktop chips programsat til 2018.

Et blik på de nye Gemini Lake chips afslører dual-core og quad-core versioner og en TDP på 10W. Her bliver vi altså præsenteret for det vi må antyde er afløseren af Apollo Lake, og her ser det ud til Intel genbruger arkitekturen bag, som vi kender fra Atom chips. De nye processorer bliver altså uden tvivl integreret i entry-level mobile computere, mini-desktops, og andre produkter, som ikke stiller høje krav til performance eller høje priser.

Hvad bringer Intel frem i lyset denne gang?

Blandt andet vil vi blive præsenteret for et mindre performanceboost, native support af HDMI 2.0 og DisplayPort 1.2a, samt understøttelse af LPDDR4-2400 hukommelse. Rygterne vil også vi denne gang fir dobbelt op på cache end på Apollo Lake, og så skulle deres nye release have forbedret VP9 video decoding.

Roadmappet viser også en opdatering på deres Coffee Lake-S lineup af Coffee Lake- af dual, quad, og hexa-core CPU’er til desktops i starten af 2018 via nye modeller der bygges med Intel 300 series chipset.

I sidste kvartal af 2018 skulle Intel lancerer Cascade Lake-X til high-end desktops. Her skulle vi få erstatningen for Skylake-X chips, som blandt andet indbefatter op til 18 CPU cores, sammen med quad-core Kaby Lake-X.

Vi ser frem imod et spændende 2018 set med de nørdede briller.