AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2018-11-24 10:08:03

Product of the Year Processor: AMD Ryzen Zen+

Product of the Year er en award, som vi her på Tweak.dk redaktionen kun udgiver én gang om året omkring december, hvor vi skal igennem flere forskellige produktgrupper. Heriblandt skal vi også have kåret det, vi anser som værende årets bedste processor.

Product of the Year er Tweak.dk redaktionens vurdering af, hvad der har været årets mest geniale indspark indenfor et bestemt hardwareområde, og det krævede ikke mere end 30 sekunders debat i vores fælleschat at komme frem til den klare vinder blandt de processorer, vi har testet i år.

Vi blev selvfølgelig lynhurtigt enige om, at uanset hvordan man vender og drejer den, så har AMD begået en genistreg med deres Ryzen lineup, der virkelig bragte dem tilbage i gamet, efter de har været mere gemt i støvet af Intels fødder med deres FX lineup. AMD Ryzen Zen+ platformen, som jo er fra 2018, og som vi har testet alle grene af, er nemlig blevet en rigtig fin optimering af deres i forvejen rigtige gode Ryzen 1 processorer.

AMD Ryzen byder på rigtig mange forskellige performanceniveauer, så de kan tilpasses til den enkelte bruger og dennes workloadkrav. Vi skal selvfølgelig også se lidt på, hvad de forskellige niveauer har at byde ind med, så vi kan få en idé om, hvorfor vi har valgt AMD Ryzen til at modtage Product of the Year 2018 Award.

AMD Ryzen 3 2200G og AMD Ryzen 5 2400G SoC APU'er

Første indspark fra AMD Ryzen i 2018 var deres nye AMD Ryzen 3 2200G og AMD Ryzen 5 2400G SoC APU'er. System on a chip (SoC) Ryzen APU'erne kombinerer Ryzen CPU kraften med Radeon VEGA grafikken i én og samme chip, og de henvender sig til entry level gamer maskiner, mindre NAS-systemer/kontormaskiner eller mediecentre i private hjem.

Læs vores test af: AMD Ryzen 3 2200G & Ryzen 5 2400G; SoC løsninger med AMD VEGA grafik!

Godt: AMD Ryzen og Radeon VEGA i én og samme chip!

Glimrende performance i forhold til modtagergruppen

Gode muligheder for billige eSportsmaskiner

Ryzen 3 2200G overclocker især godt på Ryzen delen

Ryzen 5 2400G overclockede bedst på VEGA delen

Til trods for både Ryzen og VEGA i samme chip, døjede vi på ingen måde med varme

Ekstra overhead i TDP til overclock Knapt så godt: Kræver BIOS opdatering af eksisterende AM4 bundkort, før APU'erne kan køre derpå

AMD Ryzen 3 2200G overclockede ikke så godt på VEGA delen

AMD Ryzen 5 2400G ville ikke køre stabilt over APU'ens Boost Clock (3,9 GHz) Ryzen 3 2200G: Score 8,5 Ryzen 5 2400G: Score 9,5 + Editors Choice Award

Især Ryzen 5 2400G fik rosende ord med på vejen under vores testforløb, selvom der var en enkelt anke i form af manglende overclocking af CPU delen, og her endte vi faktisk med både at give 9,5 og en Editors Choice Award, hvis vi stod overfor at skulle bygge en entry level maskine på et budget.

AMD Ryzen 5 2600X og AMD Ryzen 7 2700X

Næste indspark fra AMD i 2018 i deres Ryzen Zen+ lineup var vores gennemgang af AMD Ryzen 5 2600X og AMD Ryzen 7 2700X. Her var vores dygtige videomand Kenneth igennem begge processorer med en fin score på 8 i tasken til Ryzen Zen+ platformen, der blandt andet bød på generelt højere clock frekvenser.

Ryzen platformen byder her på en del processorer med mange forskellige prisniveauer og ikke mindst performance level, så der kan blive noget til enhver pengepung og ethvert workload. Det er også her, hvor rigtig mange gamere kan bygge stærke gaming maskiner med både 4-, 6- og 8 kernede processorer.

Læs vores test af AMD Ryzen 7 2700X og Ryzen 5 2600X HER

Hvad giver plusset i "Zen+" så? Plusset i Zen+ er mere end blot et smart salgstrick. Zen+ har nemlig vist en reduktion i DRAM latency på cirka 11% og desuden forbedret sincle core ydeevnen med 3%. Desuden har AMD hævet den officielle DRAM support fra 2667 MHz til DDR4-2933 MHz. Desuden har vi med Zen+ også fået forbedret cache latency, som I kan se nedenfor: L1 cache: 13%

L2 cache: 34%

L3 cache: 16%

AMD Ryzen Threadripper 2920X og 2950X

AMD har også genopfrisket Threadripper linjen fra 2017 med nye Ryzen Threadripper 2 processorer i HEDT (High End Desktop) segmentet, og her har vi kigget på Threadripper 2920X og 2950X, der er de to "mindste" i en søskendeflok på 4, hvor den største 2990X model har intet mindre end 32 kerner og 64 tråde!

Læs vores test af AMD Ryzen Threadripper 2920X og 2950X HER!

Når vi er ovre i AMD Ryzen Threadripper serien, er der tale om performance på et helt andet niveau, og her viste især Threadripper 2950X, hvor skabet skal stå.

Godt: AMD kæmper med de store drenge på et prisvenligt budget

Masser af L3 cache til de mange kerner

DDR4 base clock på 2933 MHz!

60 PCIe lanes giver masser af muligheder for multi GPU og NVMe uden begrænsninger

Der medfølger (stadig) et ASETEK beslag til køling

De forhøjede base- og boost clocks har bragt Threadripper 2 med frem i single core performance kontra førstegenerations Threadripper Knapt så godt: Et højt strømforbrug, som kræver god køling Score: 9.5 + Editors Choice Award

AMD Ryzen Threadripper 2950X fik nogle fine og rosende ord med på vejen, hvilket 2920X også gjorde. Men især muligheden for at lege med intet mindre end 60 PCIe lanes og en skyhøj L3 cache er med til at gøre serien yderst bemærkelsesværdig i HEDT segmentet. Oveni det tog AMD det til sig med single core performance og boostede clock speeds yderligere i Ryzen Threadripper 2 serien.

Samlet set kunne vi simpelthen ikke se andre udveje end at lade AMD vinde årets Product of the Year Award 2018, efter alt det vi har set i AMD Ryzen Zen+ lineuppet. AMD har virkelig formået at komme ud af Intels skygge, da de sablede FX navnet og fokuserede på at forny sig. Oveni det tilbyder de masser af kerner og tråde til priser, der er yderst budgetvenlige. Når man ser på, at AMD tilbyder 12 kerner i en AMD Ryzen Threadripper 2920X, der kun koster 500 kroner mere end en 8-kernet Intel Core i9-9900K, så giver det virkelig stof til eftertanke.

Score: 10 + Product of the Year Award 2018