AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-09 08:31:01

Qualcomm Snapdragon 630 og Snapdragon 660 annonceret

Qualcomm har sendt nye mobile chips på markedet i form af Snapdragon 630 og 660, som skal tage over fra nuværende 626 og 653 processorer på deres Snapdragon platform.

De nye Snapdragon 630 og 660 processorer, jagter et pris segment på det mobile område, hvor prisen er ~$300 pr. enhed, som ifølge Qualcomm, er meget stærkt kontra markedet for meget dyre smartphones, der typisk er placeret omkring $600-$800.



De nye Snapdragon 630 og 660 skulle være designet med mange af de features, som man kun ser fra high-end Snapdragon processorer, som blandt andet 4K video encoding, eller 2560×1440 high PPI displays.



Qualcomm skriver også i deres pressemeddelse 4G LTE hastigheden fordobles på grund af integrationen af deres nye Qualcomm X12 modem.



Med lanceringen af Snapdragon 630 og 660, bliver mange kommende produkter også udstyret med dual-kameraer, som kan håndterer højere opløsning.



Qualcomm skriver blandt andet:



All computing units get an upgrade with the new chips. For instance, the image processing unit (ISP) now supports dual-cameras at higher resolution and the Hexagon DSP (digital signal processing) is better as well. The CPU and GPU units are 20% and 30% faster (relative to last-gen)



Snapdragon 630 og 660 bringer også højere clockfrekvenser med sig grundet overgangen fra 28nm til 14nm semiconductor, som igen gør de nye processorer langt mere energi-effektive, og Qualcomm mener, der er mulighed for op til yderlige 2 timers driftstid, når man sammenligner med nuværende Snapdragon 653 baseret smartphones.



Hvis informationerne og forventningerne holder stik, så kan vi altså forvente os meget af de nye Snapdragon 630 og 660, som denne gang ikke udelukkende er henvendt high-end smartphones, men i stedet jagter mainstream, hvor langt de fleste handler sker.



Snapdragon 630 og 660 placeres ligeledes i det der navngives som High-tier.



*High-tier is a one of four categories of phones that Qualcomm and the industry often references. The list is as follow, from the most expensive, to the most affordable:

Premium Tiers (high-end)

High Tiers (mid-high)

Mid Tiers (mid-low)

Entry Tiers (entry-level/cheap)

Credit: Qualcomm