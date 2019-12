AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-06 11:35:30

Qualcomm Snapdragon 845 processoren er officielt lanceret

Næste flagskib af Snapdragon processorer er bekræftet fra Qualcomm, og dermed stopper alle gætterierne på navngivning m.v.

Næste flagskib af Snapdragon processorer er bekræftet fra Qualcomm, og dermed stopper alle gætterierne på navngivning m.v. Dermed vil fremtidige high-end produkter især på de mobile område uden tvivl være bygget med Qualcomm Snapdragon 845 processoren – især smartphones vil stå for skud til integrering af Snapdragon 845 under motorhjelmen. Her kommer produkter som Samsung Galaxy S9 uden tvivl ind I billedet sammen med Xiaomi, som sikkert vil være blandt de første til at drage fordel af det mobile flagskib fra Qualcomm.



“Katouzian unveiled Qualcomm Technologies’ next generation flagship mobile technology – the Snapdragon 845 Mobile Platform. The full unveiling of all the Snapdragon 845 Mobile Platform features and specs will take place tomorrow, Wednesday, December 6.



Amon then came back on stage to invite ES Jung, president and general manager of the foundry business, Samsung Electronics, to confirm Samsung Foundry will be the foundry for Snapdragon 845 as the Companies continue to work together to advance the silicon manufacturing process”.

Alle de tekniske detaljer releases imorgen, og her følger vi op på lanceringen.



Du kan læse mere om Snapdragon 845 via Qualcomm