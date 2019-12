AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-03 16:34:12

RYGTE: AMD Ryzen 3000 CPU “Zen 2” formodet priser og specifikationer lækket

AMD Ryzen 3000 CPU “Zen 2” formodet specifikationer og priser lækker af retailer - Ryzen 3850X med 16 Cores for $560 US, Ryzen 7 3700X med 12 Cores for $370 US og Ryzen 5 3600X med 8 Cores for $260 US.

Informationer på AMD’s nye Ryzen 3000 serie processorer baseret på Zen 2 arkitekturen, er endnu engang blevet lækker af en retailer. Denne gang via Singapore, og ikke kun produktnavne er omtalt. Denne gang listes priserne også, og holder priserne stik, har AMD nogle ganske konkurrencedygtige processorer på vej.



Dette andet store leak, omtale de samme processorer vi tidligere så lækket via en russisk forhandler, og eneste basale forskel er vi denne gang også ser priserne omtalt, men som altid anbefaler vi en vis portion forbehold før official release fra AMD er sendt på markedet.



Hvor forhandleren fra Singapore danner fundament for de seneste informationer, følger Tomshardware trop med formodning om ti kommende Ryzen 3000 CPU’er, som fordeles mellem Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 samt en helt ny Ryzen 9, som dukker op sammen med seneste leak.

Vi må forvente den potentielt nye Ryzen 9, bliver en direkte konkurrent til Intels Core i9, som blev lanceret i 2018 til LGA 1151 platformen. Uden de officielle informationer er undsluppet, har flere udenlandske medier tidligere omtalt AMD kommer med en Zen 2 processor med dobbelt antal Core counts end konkurrenten.



Ifølge Tomshardware, vil AMD’s Zen 2-arkitektur levere de første 7nm desktop-processorer, forbedre chiparkitekturen og øge IPC fra den foregående generation. AMD skulle også have haft fokus på effektivitetsforbedringer på de nye processorer opnået gennem den nye proces node, der giver mulighed for højere clockhastigheder.



AMD Ryzen 9 serien skulle bestå af to modeller: Ryzen 9 3850X og Ryzen 9 3800X. Baseret på tidligere lækkede specifikationer, vil begge chips have 16 kerner og 32 tråde. Begge CPU'er med clockfrekvenser, og flagskibet, 3850X skulle være på 4,3 GHz-base og 5,1 GHz boost med en TDP på 135W, mens 3800X vil komme med 3,9 GHz base, 4,7 GHz boost og en TDP på 125W.

Ryzen 9 3850X står ifølge de seneste rygter opført omkring $ 560 US, mens Ryzen 9 3800X skulle koste omkring $ 505 US.



Et trin nede af skalaen kommer AMD Ryzen 7 3000 serien. Ryzen 7 3700X og Ryzen 7 3700. Begge med identiske kernekonfiguration og forskellige frekvenser og TDP. Ryzen 7 3700X har 12 kerner og 24 tråde, der er 4 yderlige kerner og 8 tråde sammenlignet med Ryzen 7 2700X.

CPU'en vil byder på 4,2 GHz base og 5 GHz boost, der matcher den højeste hastighed af Intels hurtigste 8-core chip i en 105W TDP-pakke.



Ryzen 7 3700, på den anden side, vil have lidt tunet frekvens på 3,8 GHz base og 4,6 GHz boost med en TDP på 95W. Det bliver interessant at se, om AMD matcher tilsvarende priser for Ryzen 7 3000-serien til deres eksisterende dele, som klart ville sende pres mod Intel.

AMD Ryzen 7 3700X står opført omkring US $ 370, mens Ryzen 7 3700 prissættes til $ 335 US.

Næste skud i Ryzen bøssen bliver Ryzen 5, som også har en kerneopgradering fra 6 kerner til 12 tråde til 8 kerner og 16 tråde.



Ryzen 5 3600X bygges med 4,00 GHz base og 4,8 GHz boost med en TDP på 95W, mens Ryzen 5 3600 vil have 3,6 GHz base og 4,4 GHz boost og med en TDP på 65W. AMD Ryzen 5 3600X står listet til $ 258 US, mens Ryzen 5 3600 står til $ 200 US.



Sidste trin på lækket i denne omgang hedder Ryzen 3, der konkurrerer med Intels Core i3 med priser på mindre end $ 150 US.



Ryzen 3 3300X og Ryzen 3 3300 vil begge have 6 kerner og 12 tråde sammen med højere frekvenser. Ryzen 3 3300X byder på 3,5 GHz base og 4,3 GHz boost, mens Ryzen 3 3300 kommer til bodet med 3,2 GHz base og 4,0 GHz boost. Ryzen 3 3300 har en TDP på 50W, mens den højere ende X SKU, vil have TDP på 65W. 3300X står listet til $ 145 US, mens Ryzen 3 3300 står angivet til $ 110 US.



En ny "G" serie omtales ligeledes, og denne kommer med integreret grafik, som vi kender fra blandt andet 2400G på nuværende serie.



Rygerne har udtalt, at de kommende Ryzen 3000-serie "G" SKU'er ville have Navi-arkitektur. Ryzen 5 3600G med 8 kerner og 16 tråde skulle være designet med 3,2 GHz base og 4,0 GHz boost, mens TDP ville peaker ved 95W.



Processoren ville have en Navi GPU med 20 CU'er eller 1280 kerner, og her bliver især en eventuel ny die interessant at, da AMD enten kunne gå i retning af en monolitisk Die til denne del eller bruge separate dies, som ville resultere en separat Zen 2-die, I / O die og en Navi GPU die. Denne del er opført til $ 225 US.



De andre "G" -serie SKU'er bliver Ryzen 3 3300G, som vil have 6 kerner og 12 tråde. Her er frekvenserne sat til 3,0 GHz base og 3,8 GHz boost med en TDP på 65W.

Chippen skulle komme med Navi 15-grafik med 960 kerner og er blevet listet for $ 145 US. Det bliver interessant at se, hvordan "G" -seriens SKU'er performer mod Intels kommende desktop grafik med Gen 11 GPU arkitektur.



Slut for rygtestrømmen for denne gang. Vi kommer uden tvivl til at se mange leaks inden de officielle lanceringer kommer.

Slutteligt vil vi endnu en gang anbefaler alt taget med et forbehold, da vi stadig befinder os på rygteplan.

Læs mere HER

Kilde & Billeder

Tomshardware, bizgram