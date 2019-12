AUTHOR :

RYGTE: AMD Ryzen Threadripper 2990X prissættes til 1850 USD

Vi starter med at slå fast med syv tømmer søm. Intet er officielt fra AMD. Informationerne kommer fra CanadaComptuers, som lister en Ryzen Threadripper 2990X til 2399 CAD, som omregnet er små 1850 USD eller 1509 EUR.



Det er ikke første gang vi ser priser på AMD Ryzen Threadripper 2990X, og sidste gang kom det via Cybersport. Her var prisen sjovt nok også 1509 EUR. Man kunne derfor foranlediges til at tro Threadripper 2990X rammer i omtalte prisleje selvom hestens mule endnu mangler at komme online med noget konkret.



Specifikationerne på Threadripper 2990X, står også listet hos CanadaComputers med både 32-core og 64-threads. CanadaComputers omtaler ligeledes AMD Ryzen Threadripper 2990X med 250W TDP og 80 MB samlet cache. Tidligere omtalte Cybersport den med 180W TDP, så hvor meget vi kan forholde os til, er stadig kun på rygteplan.



AMD Ryzen Threadripper 2990X kommer med kodenavn YD299XAZAFWO.



