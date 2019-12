AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-11 15:46:20

RYGTE: De første billeder af Intel + AMD chips

Med et planlagt release af Intels egne processorer iklædt AMD grafikchips i Q1 2018, har medierne meget fokus på at komme først med de vigtigste leaks, og Hexus og Guru3D melder begge ud omkring, hvad man gætter på et de første lækkede billeder af et Intel NUC mini PC bundkort, som er installeret med Intel+AMD chips. Dermed et tydeligt tegn på samarbejdet bunder udi Intel Core H-series quad-core processorer, der ender i både desktops og bærbare.



Samarbejdet mellem de to normalt konkurrerende producenter, skal føje mere smæk i Intels kommende Intel Core H-series quad-core processor, end deres nuværende HD chips er i stand til. Her mener Intels udviklere, at samarbejdet kan resulterer i det perfekte setup – især i thin-and-light bærbare enheder.



Her til bliver den fysiske størrelse også markant mindre end vi ser i nuværende mobile processorer med kombineret grafisk chip, og dermed burde vi også få nye enheder, som rent fysisk er mindre og dermed mere mobile uden at gå ned på performance.



Vi mangler dog stadig et billede af pris vs. performance, og ikke mindst strømforbruget og varmeudviklingen, før vi hopper op af stolen. Sammen med NVIDIA’s release af Max Q platformen, så ser 2018 ud til at blive et spændende år på den mobile platform.



Intels ansættelse af AMD’s Raja Koduri, som ny chef for “Core and Visual Computing Group”, og en profil, som tidligere har haft fingrene godt syltet ind i AMD’s Vega, vil nok også gøre Intels fokus på mobile processorer ekstra spændende at følge.



Du kan læse mere via Hexus og Guru3d