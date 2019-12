AUTHOR : Lars

RYGTE: Formodet CPU-Z screenshots af den kommende Coffee Lake 6-core processor lækket

Intel gør alt hvad de kan for at holde sig inde i processor krigen mod AMD, hvor sidstnævnte snart lancerer ThreadRipper. Nu popper der formodet screenshots op af en 6 kernet processor fra deres 8th gen CPU serie.

Holder rygterne stik, så har vi nu fået lækket et formodet screenshot af Intels nye seks kernet Coffee Lake processor. Billedet fra CPU-Z viser en LGA1151 socket med en TDP på 80 W. Fremviste model lader til at byde på 3.5 GHz CPU med en max multiplier på 43 – dog har vi før set CPU-Z og engineering samples ikke passe sammen som fod i hose. Men det vi så kan udlede er, at Intels Gen. 8 indeholder en 6 core processor.



Tidligere rygter via CPC Hardware omtalte en Core i7-8700K clocket på 3,7GHz og en i5-8600 med 3.6 GHz, som dog ikke er officielt bekræftet.



Vi må igen huske på dette er rygter, men der er ingen tvivl om disse nye processorer holder liv i CPU-krigen med AMD.



