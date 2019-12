AUTHOR :

RYGTE: Intel Core i7-9700K clocket til 5,5 GHz

Husk at tage alle tidligere informationer med et vist forbehold, da intet er offcielt på nuværende tidspunkt.

Kilden er denne gang Wccftech, og her beretter man om en Intel Core i7-9700K clocket til 5.5 GHz.

Der fremvises to screenshots fra en Core i7-9700K benchmarking session, hvor CPU er vandkølet, og testet med brug af et ASRock Z370 Professional Gaming i7 bundkort.

Her finder vi en Core i7-9700K som den ene af to 8-core CPU’er i et Coffee Lake Refresh lineup. Modsat Core i9-9900K, mangler i7 delen HyperThreading understøttelse. I Cinebench R15 smider CPU’en en score på 1827 og 250 point i multi- og single-threaded tests hhv.

Sammenlignet med allerede kendte scores, så er vi i lejet med Ryzen 7 2700X, og 200 point over en Core i7-8700K. Det må være et tilfredsstillende resultat, da Intel Core i7-9700K netop er målrettet til erstatning af 8700K.

