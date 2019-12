AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-09 08:49:24

Rygte: Intel Core i7 8700K fremvist, i3-8350K og i3-8100 specs lækket

Der er gang i rygtemøllen denne tid, og nu forlyder det Intel Core i7 8700K er fremvist på billeder samt i3-8350K og i3-8100 specs er lækket

Man fristes til at sige det var forventet, at Intel havde mere i ærmet for at dæmme op imod AMD og deres Ryzen og ThreadRipper godstog.



Desto tættere vi kommer på officiel release af AMD ThreadRipper – desto mere ”Coffee” fylder Intel i koppen. Hvad der meget vel kan være tilfældigheder, kan ligeså meget være velovervejet planlægning fra Intels rækker.



Nu tipper der nyt ind om Intels 8th generation Coffee Lake i3 series, og udover specs afsløring, så er der nu også kommet billeder af kommende Intel Core i7 8700K, i3-8350K og i3-8100.



Informationerne stammer endnu en gang fra Baidu, som mener at billeder er the real deal.



Specifikationer og billeder tyder på en i3-8350K quad-core processor, med en base clock på 4 GHz og låst op til overclocking. En neddroslet version i form af i3-8100 smiler også til linsen, og i3-8100 skulle iflg. specs, være designet med en base clock på 3.6 GHz. Som rosinen i pølseenden finder vi en i3-8100, men sidstnævnte skulle ikke være oplåst til overclocking.



Nedenstående billede viser iflg. Baidu en 6-core 8700K processor (den til højre)



Baidu vedhæfter også deres opslag med CPU-Z benchmarks, som viser 2323 single-thread performance og 13980 multi-thread performance. Her ser vi der trædes et skridt op af stigen vs. i7-7700K med 4443 point.



Dog skal vi have i mente dette ikke er officielt bekræftet fra officielle kilder.

Besøg MSI via banneret: