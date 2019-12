AUTHOR :

Ryzen 5 1600 er den bedst sælgende CPU siden FX-8350

AMD’s Ryzen processorer fortsætter med at fremvise gode salgstal. Især deres Ryzen 5 1600 skiller sig ud fra mængden før vi ser den reelle salgstal for deres nyeste Ryzen 2 lancering.

Ifølge Mindfactory.de, indtager Ryzen 5 1600 pladsen som de syvende bedst sælgende processor gennem tiden. På de resterende seks pladser, finder vi dog Intel, som i den grad har fat i brugernes gunst.



Ryzen 5 1600 er en seks kerner (12-thread) CPU, som boostes til 3.6GHz out-of-the-box, og har på nuværende tidspunkt en markedsværdi sat til omkring 1200 kr.



Mindfactory har solgt omkring 25000 enheder siden AMD tag gavepapiret af Ryzen 5 1600, og her følger kun FX-8350 mht. solgte enheder fra AMD lejren. FX-8350 så dagens lys for over 7 år siden, og her peakede salgstallet ved 12000 solgte CPU’er, hvor altså Ryzen 5 1600 runder 25000 første år.

Chipzilla sidder altså rent salgsmæssigt med det længste strå med de seks bedst sælgende processorer, hvor især Core i7-6700K skiller sig ud med over 50.000 solgte enheder siden release i 2015.



