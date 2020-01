AUTHOR :

Ryzen 5 3600 udsletter 2600 i nye lækkede benchmarks

Vi er stadig en måned væk fra 3. generations Ryzen 7 juli frigivelse, men leaks har allerede spottet to Ryzen 5 3600'er testet på Userbenchmark og GeekBench.

Selv om ingen af disse benchmarks er særligt vejledende for spilperformance, giver de spændende indsigt i potentiel ydelse og grobund til optimisme.



Den nærmeste sammenligning for Ryzen 5 3600 er 2600, som også er en seks-kernet, tolv trådet chip, der kun er 300 MHz langsommere med en 3,9 GHz boost clock. På tværs af de fire benchmarks overgår 3600 den med imponerende 25%, hvilket må siges at være højere end forventet.



Intels I5-9400F, som er tilsvarende performance tilsvarende til 2600 og for nyligt faldet til $ 150, slås med kun 5% i single-core benchmarks, hvilket til trods er tilfredsstillende. Men fordi det kun er seks kerner, seks tråde, bliver de slået af 44% i de to multikernetest og kaster langt bagefter i støvet.

Geekbench runs (1, 2, 3) blev første gang spottet via Apisak, mens Userbenchmark resultat (1, 2) blev postet på Reddit. Andre data, der er angivet i denne tabel, blev hentet på den respektive benchmark eller producentens officielle side for hver processor.

Takket været Userbenchmark, kender også de gennemsnitlige clockhastigheder under Userbenchmark-testene: 3,75 GHz og 4,05 GHz. Begge er under den 4,2 GHz nominelle boost frekvens, hvilket betyder, at en betydelig del af ydeevnen stadig kan optimeres. Derudover er 3600 mere eller mindre garanteret at kunne overclockes til 4,4 GHz, da det er hastigheden på 3600X, plus der er potentiale for at nå tættere og på 4,6 GHz som er hastigheden på 3900X.



Benchmarksne blev alle undtagen en udført på nuværende gen X470 bundkort. GeekBench afviklingen, der blev udført på en X570, blev faktisk værre i multikernetesten (men bedre i den singel core), hvilket letter frygten for, at Zen 2 ville underpræstere på ældre generationer af bundkort. Bortset fra første gen bundkort, det vil sige, som muligvis ikke understøtter de nye processorer afhængigt af bundkortleverandører.



Det rejser dog et bizart spørgsmål. Hvis 3600 fungerer så godt som de første indikationer fremviser, hvorfor afslørede AMD så ikke benchmarks på Computex?

De var ret åbenmundet omkring 3900X og 3800X, hvilket bekræfter, at sidstnævnte kunne matche i9-9900K i PUBG. Måske gemmer AMD flere overraskelser til deres næste Horizon E3 annoncering.

