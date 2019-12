AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-03-23 14:03:18

Ryzen 5 er allerede i handlen

Higer du efter at få fingerne i kommende AMD Ryzen 5, så tyder det faktisk på du 3 uger inden embargoen udløber- kan få lov til at købe den ventet Ryzen processor

Der er åbenbart butikker, der skider let og elegant på reglerne, og denne gang omhandler det et tidligt salg af AMD Ryzen, indtil AMD sikkert får det stoppet.



Så på trods af salgs- embargoet slutter om 3 uger, er handlen altså allerede startet. Det vil igen betyde, at vi snart får AMD Ryzen 5 benchmarks at se før tid, og dermed snydes en række instanser – inkl. medierne for at komme med på beatet.



Hvis du heldig at få snitterne i en Ryzen 5, så lad os gerne vide hvordan den performer, da vi selv er meget spændte på netop denne serie!