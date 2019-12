AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-09 12:00:14

Ryzen 5 kan clockes stabilt til 4 GHz

Venter du på et alternativ til Intel, så lader det til deres kommende Ryzen 5 meget vel kan være et ganske potent alternativ, og vel og mærke til lavere priser end vi ser fra Intel.

AMD og deres nye Ryzen 5 serie af processorer, er endnu ikke på hylderne, men der er ikke stopklods for flere shops rundt om på nettet har påbegyndt salget. Blandt disse finder vi Antonline, og reviews er allerede poppet op på Google. Nu støder endnu et review til, og denne gang omtales det af selveste Forbes omhandlende den nye Ryzen 5 1600. Alt tyder på Ryzen 5 1600 formår at sende bøllebank i retning af Intels Intel Core i7-7700K på trods af omtalte 7770K er overclocket til baseclock på 4.2GHz, og til trods for Ryzen 5 1600 kun benytter sig af 6-core/12-thread arkitektur med en baseclock på 3.2GHz. Resultaterne viser 7700K skulle helt op på 4.9GHz for resultaterne ser ud til at flade ud i konkurrencen mod Ryzen 5, hvilket miædest talt er imponerende.

Ryzen 5 serien lancers i 4 varianter. En quad core/8-thread 1400, en 1500X, samt 6 core/12 thread 1600 samten 1600X.



Websitet HardOCP satte sig for at indkøbe 2x 1400 og 2x 1600 for at sende dem en tur gennem en gang stress-testing, og alle processorene har en baseclock på 3.2GHz.



Første skud i bøssen var begge 1600 modellerne, som de fik stabile ved 4.0GHz ved brug af 3200MHz RAM ved en core voltage på 1.45 og en level 5 load-line calibration.

Næste forsøg omhandleder så AMD Ryzen 5 1400. Første processor blev stabil på 3.9 GHz med 1.4 volt og en LLC på level 2. Næste Ryzen 5 1400 ramte ikke samme stabilitet, da de pressede den mod 4.0GHz, og de fik et nedbrud efter en times tid. Dog håndterede den 3,975GHz ved 1.45 v core og LLC 5.



HardOCP pointerer også tydeligt, at alle processorer var presset til bristepunktet

De fortæller ligeledes alle threads/tråde kørte ved full load, og send med vandkøling producerede processorerne en potent varmeudvikling til følge. Ifølge AMD er 1400 modellerne sat til en temperatur på 57-67 Celsius og 1600 på 70-73 C.



Her til omtaler HardOCP varmeudviklingen som en potentiel fjerne, når processorerne presset det mindste, og især, når vi nærmer os frekvenser på 3.9GHz, hvilket er noget AMD selv har kommenteret på er forventeligt på Ryzen.



Artiklen hos HardOCP lader til de er Ganske tilfredse ed resultaterne på de testede processorer, og især den nye Ryzen 5 1600 virker til overraskede ganske positivt. I samme ombæring sender de også en kommentar i retning af dem som ønsker at overclocke AMD Ryzen 5 om de skal huske BIOS er opdateret pga. de tidligere kompatibilitetsproblemer der altid følger i kølvandet på nye CPUer og i særdeleshed omkring RAM kompatibilitet.



Ryzen 5 rammer butikkerne 11 april 2017, men rækker tålmodigheden ikke, så er det altså allerede nu muligt at købe dem I udenlandske shops som f.eks. Antonline via Ebay til en pris på 180USD for 1400 og 232 USD for 1600.



Vi glæder os til at vise vores AMD Ryzen 5 reviews frem.

