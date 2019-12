AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-06 15:21:51

Ryzen Threadripper 2990WX 32 Core CPU er 53% hurtigere end Core i9-7980XE

AMD har ved en fejl offentliggjort Cinebench benchmark performance tal for deres kommende processor flagskib, 32 core Ryzen Threadripper 2990WX processoren. Pressemeddelse skulle være på trapperne sammen med pressekits, og efter alt at dømme, er det smæk for skillingerne fra AMD’s rækker.



AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32 Core CPU performance benchmarks viser op til 53 % hurtigere processor end Intels Core i9-7980XE 18 Core.



Lækket kom via AMD’s franske website, og her listes Ryzen Threadripper 2990WX som den kraftigste desktop processor i verden. Dermed sender AMD for alvor konkurrence ind i HEDT segmentet. Nedenstående er taget fra AMD:



”Tests performed by AMD Performance laboratories on 26/06/2018 on the following system. The configurations may vary by PC manufacturer, and give different results. The results may vary depending on the driver versions used. Test setup: TR4 motherboard with AMD “Whitehaven” socket X399 + AMD Ryzen ™ Threadripper ™ 2990WX + Gigabyte X299 AORUS Gaming 9 + Intel Core i9-7980XE.

Both systems feature a GeForce GTX 1080 graphics card (driver 24.21.13.9793), 4 x 8 GB DDR4-3200, Windows 10 x64 Pro (RS3), Samsung 850 Pro SSD. “Power” is defined as computing power as represented by the Cinebench R15 processor benchmark.

The Intel Core i9-7980XE earned 3335.2 points on average in the benchmark, while the AMD Ryzen ™ Threadripper ™ 2990WX achieved 5099.3 on average, or 5099.3 / 3335.2 = 153%) 53% faster than the Intel Core i9-7980XE. RP2-1”



- AMD Ryzen Threadripper 2990WX Cinebench R15: 5099.3 Points

- Intel Core i9-7980XE Cinebench R15: 3335.2 Points



Resultaterne er skabt tilbage i juni 2018 via en X399 testbænk, hvor der uden tvivl er benyttet tidligere såkaldte engineering samples. Her opnåede et AMD Ryzen Threadripper 2990WX system 5009.3 point, mens Intel Core i9-7980XE systemet scorede omkring 3335.2 point. Altså små 53 procent performance forbedring i AMD’s favør.



Tager man ind i konklusionen, at disse resultater er skabt på tidligere processor samples, så burde vi vel kunne forvente os endnu mere?



AMD Ryzen Threadripper 2990WX er pakket med 32 cores og 64 threads, og 16 MB L2 og 64 MB L3 cache. Et total på 80MB cache på en single chip – imponerende.



Tidligere informationer afslører en Ryzen Threadripper 2990WX med en TDP på 250watt. Og som rosinen i pølse enden, vil alle nuværende TR4 bundkort også understøtte 2nd generation Ryzen Threadripper.



Prisen bliver uden tvivl en altafgørende faktor mod Intels Core i9-7980XE, og med frigivne priser på Ryzen Threadripper 2990X omkring $1799 US, så er AMD’s flagskib bygget på en bedre arkitektur på 12nm process, kommer med 14 cores mere samt 25 threads, og for 200 dollars mindre. Core i9-7980XE er prissat til $2000 US.



Sammenligner vi med AMD egen Threadripper 1950X, så er konklusionen 16 cores mere, og hele 32 threads. Altså et markant forbedring hele vejen rundt.



AMD Ryzen Threadripper 2990WX (32 Core / $1799 US)

AMD Ryzen Threadripper 2970WX (24 Core / $1299 US)

AMD Ryzen Threadripper 2950X (16 Core / $899 US)

AMD Ryzen Threadripper 2920X (12 Core / $649 US)