AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-27 12:24:47

Sådan sætter du mere skub i din AMD Ryzen processor

Mangler din AMD Ryzen processor lige den sidste tand af performance, så er heldet med dig. Producenterne af bundkort imødekommer nu den skuffelse som mange kunder af Ryzen sidder med, gennem en BIOS opdatering

Mangler din AMD Ryzen processor lige den sidste tand af performance, så er heldet med dig. Producenterne af bundkort imødekommer nu den skuffelse som mange kunder af Ryzen sidder med, gennem en BIOS opdatering, som skulle give AMD Ryzen Cpu’en et spark bagi. Der sker via tilføjelsen af en microcode AGESA 1.0.0.4. Denne nye firmware, er udviklet specifikt til AMD Ryzen processoren.



Informationerne har faktisk være kendt noget tid, men det er ikke alle der har opsnappet mulighederne for bedre Ryzen performance via en ny BIOS.

Blandt andet har MSI og GIGABYTE siden 11 april haft omtalte BIOS opdatering liggende til visse af deres bundkort uden at gøre det store ud af omtalen af mulighederne for Ryzen kunderne.

Den trimmet BIOS giver ligeledes mulighed for af benytte sig af RAM op til 3200 MHz samt 4 moduler a. 2667 MHz.

Vi har ikke selv testet en potentiel forbedret performance af, så her lytter vi gerne til jeres erfaringer. Om trimningen af RAM kan løfte performance, glæder vi os til at få erfaring med.



Nedenstående liste giver et indblik i hvilke bundkort der giver mulighed for en BIOS opdatering mht. AGESA 1.0.0.4.



MSI:

B350 Tomahawk 7A34v13

B350 PCMate 7A34vA2

B350M Mortar 7A37v12

B350M Mortar Arctic 7A37vA2

B350M Bazooka 7A38v12

B350M Gaming Pro 7A39v24

X370 Gaming Pro Carbon 7A32v13

X370 XPower Gaming Titanium 7A31v14

X370 Krait Gaming 1.1

X370 SLI Plus 3.1



Gigabyte:

AX370-Gaming K7 F3

AX370-Gaming 5 F5

AX370-Gaming K5 F2

AB350-Gaming 3 F6

AB350M-Gaming 3 F4

GA-AB350-Gaming F4



ASRock:

Fatal1ty X370 Professional Gaming 2.00

X370 Taichi 2.00

Fatal1ty X370 Gaming K4 2.20

X370 Killer SLI/a – 2.30

Fatal1ty AB350 Gaming K4 2.50

AB350 Pro4 2.50

AB350M Pro4 2.10

AB350M 2.00



ASUS:

ROG Crosshair VI Hero 1002

Prime X370-Pro 0604

Prime B350-PLUS 0609

Prime B350M-A/CSM 0604



BIOSTAR:

BIOSTAR X370GT7 X37AG412

BIOSTAR X370GT5 X37AG413

BIOSTAR B350GT5 B35AG413