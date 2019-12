AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-03 13:27:44

Sammen med Intel CoffeeLake-S får du 6 cores og 95W

Selvom AMD stjæler meget fokus, så er det ikke ensbetydende med Intel har smidt håndklædet i ringen. Nye informationer popper frem om kommende CPU'er

PCEva melder sig på banen md informationer om 8th Gen Intel Core serie, bliver bygget på et LGA1151 socket og en 6/4/2-core CPU konfiguration. Intels nye entusiast serie, vil ligeledes være med en TFP på 95W, hvor mainstream processorerne bliver med en TDP på 65W.



Coffee Lake-S platformen kommer med understøttelse af 24 PCI baner, som vi også får fra Kaby Lake-S.

Nedenstående slider er ikke noget nyt under solen, men det viser os et indblik i Intels produktskema, hvor vi blandt andet kan skimte produktionen af Skylake-X arkitekturen er fastsat til uge 25 – altså en uge før de officielt rammer butikkerne.

Samme slide viser ligeledes Coffee Lake-S CPU’erne forventes i produktion mellem uge 34 og 41 (21 august – 9 oktober2017). Altså et mindre vink med en vognstang om Coffee Lake burde ramme os i indeværende år.

Det rygtes også Coffee Lake-S arkitekturen splittes op med Kabylake Refresh PCH (Z370) og Cannon Lake platformene (300-series PCH). Igen kun på rygeplan pt.

Vi ser frem mod yderlige informationer.