AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-04-03 23:35:49

Samsung arbejder på ny processer

Samsung er på vej med en helt ny processer. Den skal Galaxy S10 gerne udstyres med i fremtiden.

Samsung er på vej med en helt ny processer. Den skal Galaxy S10 gerne udstyres med i fremtiden.

Samsung er en af de få smartphone-producenter, der gør sig i at fremstille sine egne processere.

Derfor kan det heller ikke komme som nogen overraskelse, at Samsung i disse dage er i færd med at arbejde på en helt ny processer, som går under navnet Exynos 9820.

Faktisk har denne processer været undervejs i et godt stykke tid. Samsung startede arbejdet tilbage i januar.

Exynos 9820 er efterfølgeren til Exynos 9810. Den skal efter planen bruges som processer i Galaxy S10.

Exynos 9810 bruges lige nu som processer i Galaxy S9. Den vil også senere på året blive brugt som processer i Galaxy Note 9.