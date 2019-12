AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-12 17:41:43

Samsung lister en ny Exynos 9810 ind på markedet til deres kommende Galaxy S9

Samsung sender deres nuværende smartphone flagskip ud på markedet med deres egen Exynos processor, og andre smartphone monteres med chip fra Qualcomm. Nu kommer uden den store markedsførings-kanon, Exynos 9810, igen fra egne rækker, og som bliver Samsungs første Exynos 9-branded chip, som skal under hjelmen på kommende Galaxy S9 – om ikke andet i visse regioner af deres fokus områder.



Exynos 9810 dukkede op i pressemeddelser, som er henvendt til CES 2018 Innovation Awards, som Samsung blandt andet har vundet priser via.



Det er meget lidt annonceret informationer der er at finde på Exynos 9810, men det ved ved på nuværende tidspunkt er, at Exynos 9810 skulle blive produceret på anden generation af 10nm platformen hos Samsung. Her til skulle Exynos 9810 byde på et helt nyt LTE modem, værende i stand til at håndtere 1.2 Gbps pga. brugen af 6 band LTE teknologi.



Exynos 9810 skulle også være designet med en opgraderet GPU og tredje generation af CPU kerner.

Igen, er det meget få data der figurerer om Exynos 9810, men hele paletten forventes fremvist under CES 2018.