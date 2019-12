AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-11 11:24:57

Snapdragon 600 refresh endelig annonceret - her alt du skal vide

Qualcomms nye såkaldte upper-midrange og midrange Snapdragon 600 refreshes processor er officielt lanceret i dag, og skulle ifølge egne rækker byde på en række fordele kontra den nu ”forældet” generation af Snapdragon processorer.

Gældende for både Snapdragon 630 og 660, så er begge opgraderet med et X12 LTE modem, som vi så første gang sidste år på deres Snapdragon 820. Det nye integreret modem, kan nu håndtere 600Mbps downstream og 150Mbps upstream.



Snapdragon 660 SoC, er en 8 core chip, med 4 Kryo CPU cores clocket på 2.2GHz, og 4 clocket på 1.8GHz.



Den samlet båndbredde er denne gang 29.9GBps, som er næsten fordobling vs. Snapdragon 650, 652, og 653 havde at byde på. Her til er Snapdragon 600 refresh også designet med QuickCharge 4 og Spectra 160 ISP.



Kigger vi en kende på Spectra 160 ISP, så er denne version ikke helt så kraftfuld som Spectra 180 ISP, som vi finder på Snapdragon 835, men mon ikke om der ligger grundige overvejelser bag beslutningen om at inddrage en Spectra 160 ISP på Snapdragon 600 refresh.



Snapdragon 630 sigter efter føromtalte midrange, hvor den skal agerer arbejdshest, med vigtige fokusområder som lang batteritid, og tilfredsstillende performance set ud fra målgruppen. Denne Spapdragon byder på 4 Cortex-A53 cores clocket på 2.2GHz, og med 4 Cortex-A53 cores clocket på 1.8GHz.

Vender vi blikket en stund på GPU’en, så finder vi her en Adreno 508 GPU, som basalt set skulle være en pettet version af deres Adreno 506, som byder op til dans med en båndbredde på 10.66GBps.



Der er naturligvis ikke tale om en high-end Snapdragon, men mon ikke den alligevel giver nok tilfredsstillelse blandt det segment den er aimet efter.

Credit: Qualcomm