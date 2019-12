AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-16 13:16:15

Snapdragon 855 bæstet viser tænder i benchmarks

Omfattende benchmarks af Snapdragon 855 viser op imod 74% performance forbedringer i Core tests sammenlignet med producentens egen og nu ”forældet” Snapdragon 845.

Alle smartphone producenter der er at finde forrest i feltet, venter på Snapdragon 855 at finde sig til rette i deres nye 2019 flagskibs smartphones. Her finder vi Samsung Galaxy S, OnePlus 7 med 5G, Lenovo Z5 Pro GT, LG, Oppo, Vivo, og Nokia medvidere. Alle ivrige efter at få deres produkter udstyret med hvad der tyder på er et bæst fra Qualcomms rækker.



De nye informationer kommer via Android Central, som giver en lille forsmag på, hvad vi har i vente fra Qualcomm’s 7nm FinFET silicon.



Snapdragon 855 scorer 359346 i AnTuTu, som repræsenterer 52 procent performanceforøgelse sammenlignet med Snapdragon 845 i Google Pixel 3. Geekbench benchmarks indikerer, at det nye chipsæt kommer med næsten dobbelt performance mod nuværende Snapdragon 845. Her leverer Snapdragon 855 118 i Speedometer testen, som er en forøgelse på 216 procent mod scoren Pixel 3 opnåede.



I gennemsnit performer referencen mellem 20 procent og 75 procent bedre på de fleste af de benyttede benchmarks.



En 50 procent stigning er prisværdigt og det meste af de performance spikes vi ser, kan sikkert skyldes det nye Prime Core Kryo 485 layout og ARM’s Cortex-A76 arkitekturen.

På trods af performance hoppet, forklarer Qualcomm det nye SoC er mere effektiv end Snapdragon 845 chipsettet takket være deres nye 7nm process.



